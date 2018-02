Deel dit artikel:











Automobilisten met een BMW, pas op! Foto: Twitter politie Overbosch

DEN HAAG - De politie waarschuwt Haagse automobilisten met een BMW. De afgelopen twee weken is er in Den Haag in veel van deze auto's in de Vogelwijk ingebroken.

Hierbij werden onder meer boordcomputers, navigatiesystemen en airbags weggenomen. Eind 2017 was het ook al raak bij andere dure auto's in de wijken Benoordenhout en Marlot. Opvallend genoeg was er geen braakschade te zien. 'Men heeft kennelijk een weg gevonden om zonder schade de auto te kunnen openen.' De politie waarschuwt alert te zijn op mensen die zich verdacht ophouden op de openbare weg en goed op te letten op onder meer de kleding die de verdachten dragen, het voertuig waarvan ze gebruik maken en het kenteken. 'Ook wij zullen onze ogen en oren openhouden.'