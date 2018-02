NAALDWIJK - Automobilisten moeten donderdagochtend oppassen voor gladheid op de weg. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het oosten en zuiden van het land, maar ook in onze regio kan het plaatselijk glad zijn vanwege de bevriezing van natte weggedeelten of hagelbuien.

Onder meer op de Veilingroute bij Naaldwijk is het glad. Later in de ochtend wordt het warmer en verdwijnt de gladheid. De ANWB verwachtte vanwege de gladheid een zware ochtendspits, maar dat valt mee. Wel zijn er problemen op de A4, bij Den Haag en Amsterdam.

Bij Amsterdam botsten rond 8.00 uur drie auto's op elkaar. Vanwege dit ongeluk werden twee rijstroken afgesloten bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dit leidde tot tien kilometer file vanaf De Hoek. Dit leidde tot drie kwartier vertraging. De rijstroken werden rond 8.30 uur vrijgegeven, maar het verkeer moest rond 9.30 uur nog altijd rekening houden met een half uur vertraging. Automobilisten wordt aangeraden de A44 te nemen.



Prins Clausplein

Rond 9.00 uur gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Prins Clausplein bij Den Haag. Hier werd de rechterrijstrook een half uur lang afgesloten. Hierdoor ontstond een file van dertien kilometer vanaf knooppunt Kethelplein. De ANWB raadde automobilisten die van Rotterdam naar Den Haag willen aan de A13 te nemen.

LEES OOK: Eerste echte kou van deze winter op komst