'Fietsbrug Gouda moet zo snel mogelijk open' Werkzaamheden op de N207 bij Gouda. (Foto: provincie Zuid-Holland)

DEN HAAG - Bewoners van de wijk Westergouwe willen dat de fietsbrug bij deTexellaan in Gouda zo snel mogelijk in gebruik wordt genomen. Die brug ligt er al sinds 2016, maar is afgesloten met hekken omdat de aansluiting met de omliggende wegen nog niet klaar is.

Juliette (11) fietst iedere werkdag naar school. Ze moet daarvoor omfietsen door een wijk waar ze veel graafmachines tegenkomt andere gevaarlijke situaties. De brug had volgens haar moeder al twee jaar geleden af moeten zijn. De gemeente verschuift steeds de datum waarop de fietsbrug opengaat. De provincie liet woensdag weten dat die werkzaamheden in oktober volledig worden afgerond, maar de planning is nog wel afhankelijk van ontwerp en levertijd van de materialen. Het ontwerp van het fietspad is ingewikkeld door de zettingsgevoelige ondergrond, zegt de provincie. De wijkvereniging gaat met betrokken Goudse wethouder overleggen over het openstellen van de brug. Bewoners van de wijk Westergouwe moeten nu een kilometer omfietsen.