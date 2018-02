Deel dit artikel:











Eerste namen Parkpop Saturday Night: Kim Wilde en Clouseau Foto: Omroep West

DEN HAAG - Na vier edities krijgt Night at the Park een opvolger: Parkpop Saturday Night. Zaterdag 23 juni zullen onder andere Kim Wilde en de Belgische formatie Clouseau tijdens Parkpop Saterday Night in het Haagse Zuiderpark optreden.

'Parkpop Saturday Night sluit zo naadloos aan op Parkpop Downtown op vrijdag en het vertrouwde Parkpop op zondag, met een naam die logisch in het rijtje past. We zetten hiermee stevig in op een compleet Parkpopweekend', legt Ducos, de organisator van het festival, uit. Verder wil de organisatie met de wijziging het festivalprogramma 'verbreden met een focus op hits uit de laatste decennia'. 'Gevestigde namen uit binnen- en buitenland en nieuwe acts wisselen elkaar af.' KIJK OOK: Terug naar Parkpop en Night at the Park