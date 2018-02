Haagse 50PLUS scoort in de peilingen; dit is het verkiezingsprogramma

DEN HAAG - Bij de uitslag van de eerste peiling over de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag kwam 50PLUS als nieuwe lokale partij verrassend uit de bus. De partij zou twee zetels kunnen scoren.

Lijsttrekker Frans Hoynck van Papendrecht is blij met de voorspelling. 'Maar echt verrast waren we ook weer niet', laat hij weten aan Omroep West. 'Landelijk hebben we al een tijd een stevige achterban. We gaan ons inzetten voor drie zetels!'

Maar wat staat er op het verkiezingsprogramma? Ook op lokaal niveau wil de partij zich richten op werk en inkomen voor ouderen. Hoynck van Papendrecht: 'Er zijn veel mensen achtergebleven bij de ontwikkeling van de economie. Je ziet dat veel mensen al vanaf 45 jaar moeite hebben om een baan te behouden en te vinden.' Doorgaan met de zogenoemde STiP-banen zou volgens de lijsttrekker een oplossing zijn. Verder wil de partij dat er een eind komt aan de sollicitatieplicht bij ouderen. 'Je mag best druk uitoefenen, maar gepaste hulp is belangrijker.'



Wijkzorg

Een ander agendapunt is de zorg. Volgens de lijsttrekker zijn er nog te veel problemen op buurtniveau. 'We willen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen in hun wijk, maar de voorzieningen zijn vaak nog onvoldoende. Veel ouderen hebben moeite met hulp aan huis krijgen. Dat moet beter.'

50PLUS wil dat Den Haag meer investeert in kwalitatieve woningen. 'Geen kippenhokken, maar ruime woningen met hoge isolatienormen en met veel groen', zegt Hoynck van Papendrecht. 'We zijn ook een sterk voorstander voor de zogeheten generatiehuizen. Dat zijn woningen waar meerdere generaties familieleden in kunnen leven, zonder op elkaars lip te hoeven zitten.'



Ouderenpartij

Den Haag kent al enkele jaren een Ouderenpartij. Die werkt nauw samen met Groep de Mos. Volgens Hoynck van Papendrecht is het een goeie zaak dat er al vier jaar aandacht is voor ouderen, maar dat betekent niet dat ouderen al voldoende zijn vertegenwoordigd. 'Als je kijkt naar de top 5 van de lijst van Groep de Mos, dan staat er geen enkele kandidaat op die ouder is van 50. Wij willen niet dat er alleen óver ouderen wordt gesproken, maar ook mét.'

Of 50PLUS de begeerde zetels wint weten we pas na 21 maart. Ondertussen heeft 57 procent van de Hagenaars aangegeven sowieso te zullen stemmen. Dat is meer dan in 2014, toen werd er een opkomst van 51 procent gemeten.

