Opnieuw stiptheidsacties ambulancepersoneel

REGIO - Ambulancemedewerkers in Den Haag en de regio Hollands Midden houden maandag opnieuw een stiptheidsactie vanwege de hoge werkdruk. Bij de acties worden regelgevingen strikter nageleefd. Zo houdt het ambulancepersoneel zich volgens de Wegenverkeerswet aan de maximale snelheid.

Verder houden de ambulancemedewerkers zich strikt aan hun werk- en rusttijden volgens de Arbeidstijdenwetgeving en eisen ze pauzes. Ook wordt er niet onnodig zwaar getild, zoals is bepaald in de Arbowetgeving. Daarnaast zullen er allerlei formulieren niet meer worden ingevuld.

In het najaar 2017 werden acties opgeschort omdat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) extra geld beschikbaar stelde voor de ambulancezorg. Volgens Fred Seifert van FNV Zorg en Welzijn zijn de nieuwe acties nodig omdat de werkgevers het nu niet eens kunnen worden over de verdeling van het geld. Ook in Amsterdam en Rotterdam wordt maandag actie gevoerd.

