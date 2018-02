René Bom stopt als nachtburgemeester: 'Opvolger moet Haags hart hebben'

DEN HAAG - René Bom stopt als nachtburgemeester van Den Haag. Dat heeft hij donderdag bekend gemaakt. De Hagenaar laat weten dat zijn gezondheid het niet meer toelaat.

'Ik wil me voor 200 procent kunnen inzetten als nachtburgemeester, maar dat hou ik niet meer vol', laat Bom weten aan Omroep West. ­'Ik moet mijn energie beter gaan verdelen en doe eigenlijk nog maar één ding per dag.'

Bom werd anderhalf jaar geleden getroffen door een tia en moet sindsdien zijn gezondheid nauwlettend in de gaten houden. 'Ik ben al zeven kilo kwijt en volg een zoutarm dieet.' En de biertjes laat hij ook vaker staan. 'Waar ik vroeger zo'n 30 à 40 biertjes dronk in de week, zijn dat er nu maar twee.'



Nachtraad

De Hagenaar, die al twintig jaar een bekende verschijning is in het Haagse uitgaansleven, blijft wel op de achtergrond meewerken voor de stad. 'Ik ben erevoorzitter van de Nachtraad geworden', vertelt hij. 'Samen met mensen van het Paard en PIP en andere horeca springen we in de bres voor het nachtleven. Dus je komt me nog wel tegen hoor.'

Bom zegt het wel moeilijk te vinden om te stoppen. 'Maar het is destijds begonnen als een geintje vanuit de rock'n roll he? Dat is daarna helemaal uit de hand gelopen.'



Verkiezingen

In maart vindt de verkiezing plaats voor een waardige opvolger. Waar de nieuwe nachtburgemeester volgens hem aan moet voldoen: 'Het moet sowieso een Hagenees zijn, met een Haags hart.' Een bekend gezicht is volgens Bom niet belangrijk. 'Zolang de persoon maar tíjd heeft om al die feestjes af te gaan.'