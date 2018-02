Bestelbus vliegt uit de bocht op N11, af- en toerit na klein uur vrijgegeven

DEN HAAG - Een bestelbus is donderdagochtend uit de bocht gevlogen op de N11 van Bodegraven naar Leiden. Het ongeluk gebeurde rond 10.30 uur bij de af- en toerit bij Hazerswoude-Rijndijk.

Of de gladheid - waarvoor donderdagochtend gewaarschuwd was - hierbij een rol speelde, is niet bekend. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

Vanwege het ongeluk werd de toe- en afrit bij Hazerswoude-Rijndijk afgesloten. Bestemmingsverkeer werd een uur lang aangeraden te keren bij Zoeterwoude Weipoort. Om 11.20 uur zijn de toe- en afrit weer vrijgegeven, tien minuten eerder dan Rijkswaterstaat verwachtte.