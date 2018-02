Deel dit artikel:











Marianne van Velzen wint strijd om stadsdichter van Leiden De nieuwe Leidse stadsdichter | Foto: Willeke van der Meer

LEIDEN - Marianne van Velzen is gekozen tot de nieuwe stadsdichter van Leiden. De jury wees haar woensdagavond aan als opvolger van Wouter Ydema. Zij is de eerste vrouwelijke stadsdichter in Leiden.

De jury zei verrast te zijn door haar optredens. 'Ze is Leids en snapt de stad. Dat maakt haar uitermate geschikt als stadsdichter'. 'Ook heeft ze interactie met het publiek', zei jurylid Willeke van der Meer tegen Omroep West. Tekst loopt door na Tweet.



In de finale nam Van Velzen het op tegen Gerard Schelvis, Egon Snelders en Ditmar Bakker. Daarin droegen ze niet alleen eigen gedichten voor, maar kregen ze ook de opdracht om te schrijven over de gemeenteraadsverkiezingen en de Catharinabrug. Drie jaar stadsdichter De jury bestond uit Willeke van der Meer van boekhandel Kooyker, kunstredacteur Theo de With van het Leidsch Dagblad en wethouder Paul Laudy. Zij kozen unaniem voor Van Velze en is daarmee de komende drie jaar stadsdichter.