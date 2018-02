Roze bubblegum-buizen in vijver voor Gemeentemuseum Den Haag

DEN HAAG - In de vijver van het Gemeentemuseum in Den Haag is donderdag een grote sculptuur geplaatst van kunstenaar Morgan Betz. 'Green Eggs & Ham' is ruim vijf meter hoog en zes meter breed. Het gaat om twee geribbelde pastel roze (bubblegum-kleur) buizen die uit de vijver steken.

Het beeld is geplaatst in het kader van de tentoonstelling 'Flies on Milk, Green Eggs & Ham' van Morgan Betz. Vanaf 3 februari hangen er in de projectenzaal van het Gemeentemuseum twaalf nieuwe schilderijen van de kunstenaar op een rij. Morgan Betz schildert op een speciale manier. Hij gebruikt geen penseel, maar een transfertechniek. Door een stuk karton met verf in te smeren en dat vervolgens op het doek te drukken, komt de verf op het uiteindelijke schilderij.

De Amerikaans-Nederlandse Morgan Betz groeide op in Nederland en woonde in Amsterdam, New York en Tokyo. Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en De Ateliers in Amsterdam. Sinds 2008 heeft hij zijn atelier in Berlijn. Zijn werk is te bezichtigen van 3 februari tot en met 3 juni in het gemeente museum in Den Haag.