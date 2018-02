Hongaarse familie zou 25 vrouwen hebben uitgebuit

Handhavingsactie in de Doubletstraat | Foto: ANP

DEN HAAG - De Hongaarse familie die donderdag terecht staat voor mensenhandel en seksuele uitbuiting zou zo'n 25 vrouwen hebben uitgebuit. Dat werd duidelijk tijdens de eerste dag van het proces, waar de rechtbank drie weken voor heeft uitgetrokken.

De familie zou de vrouwen gedwongen hebben zich te prostitueren, voornamelijk in de Haagse Doublestraat, maar ook op andere plekken in Nederland en in Hongarije. De opbrengsten hielden de verdachten vaak zelf.

Negen van de tien verdachten verschenen donderdag voor de rechtbank in Den Haag. Het gaat om vier zussen en een broer, hun partners en een kennis. Volgens het OM vormden zij een criminele organisatie, pakweg tussen 2010 en 2014. Ook hebben ze volgens de aanklagers zeker 172.000 euro witgewassen.

Europese samenwerking





De politie heeft in deze zaak samengewerkt met collega's in België en Hongarije. Ook zouden er vertakkingen van de organisatie zijn naar Duitsland en Oostenrijk.

LEES OOK: Hongaarse vrouwenhandelbende voor de rechter