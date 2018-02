Man die mishandeld zou zijn door politie in Schilderswijk verdacht van valse aangifte

DEN HAAG - Moes S., de man die zegt dat hij in 2011 is mishandeld door een Haagse motoragent, heeft volgens het Openbaar Ministerie 'weloverwogen gelogen' over zijn aangifte. S. moest donderdag voor de rechter verschijnen. Hij speelde een belangrijke rol in het verhaal dat agenten van het Haagse politiebureau De Heemstraat zouden discrimineren.

In oktober 2011 wordt S. aangehouden door een motoragent na een aanrijding in de Haagse Schilderswijk. Hij moet mee naar bureau De Heemstraat. Daar wordt hij naar eigen zeggen in elkaar geslagen en geduwd door de motoragent. Hij houdt er een gebroken pols en een beschadigde rug aan over.

De dag na de aanhouding doet S. aangifte tegen de motoragent. Er volgen vele onderzoeken en klachtenprocedures. Het Openbaar Ministerie besluit in 2012 de motoragent niet te vervolgen. Ook het gerechtshof beslist een jaar later dat er te weinig bewijs is om tot vervolging over te gaan.



Aangifte motoragent

In 2015 buigt de Nationale Ombudsman zich over de zaak. 'Het is niet aannemelijk dat de motoragent S. mishandelde', is de conclusie van het rapport van de Ombudsman. Een jaar later doet de motoragent aangifte van smaad. 'Omdat mij werd aangeraden te wachten tot de hele zaak was afgerond,' zegt hij in een slachtofferverklaring.

Ondanks het gebrek aan bewijs voor de mishandeling, houdt S. al ruim zes jaar vol dat hij door de motoragent is geduwd en geslagen in het trappenhuis van het politiebureau. Een plek waar geen camera's hangen. 'Waarom zou S. al zes tot zeven jaar een strijd voeren als hij de waarheid niet vertelt?', pleit zijn advocaat.



Verhaal tien keer veranderd

De officier van justitie wil S. niet vervolgen voor smaad, maar wel voor het doen van een valse aangifte. 'Het gaat hier niet om de verhalen die in de media zijn verteld, maar om het afleggen van een valse, leugenachtige verklaring aan de politie.' Hij gaat verder: 'Het verhaal van S. is zeker tien keer veranderd en aangepast. Hij verklaart gewoon niet consistent.'

Het OM eist een werkstraf van 120 uur en 1.500 euro schadevergoeding voor de motoragent. Die zegt in een slachtofferverklaring: 'Ik ervaar al jaren last en ongemak door de aangifte. Ik slaap slecht en heb rugpijn.' De Haagse agent wil dat S. publiekelijk voor 15 maart zijn verhaal rectificeert .



Moeilijke zaak

De advocaat van S. ziet daar niets in. 'Er is geen bewijs voor de mishandeling, maar dat betekent niet dat het niet is gebeurd.' De rechter noemt het 'een moeilijke zaak' en doet over twee weken uitspraak.