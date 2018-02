Deel dit artikel:











VIDEO: Burgemeester: Boeren uit Groningen mogen niet met tractoren naar Binnenhof Groningse boeren op weg naar demonstratie in Den Haag (Foto: ANP) Boze boeren op de trekker naar Den Haag (foto:ANP)

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft boeren verboden om met tractoren Den Haag binnen te rijden. De agrariërs uit Groningen wilden in Den Haag met behulp van twaalf diepladers en dertig trekkers demonstreren tegen de gaswinning in hun provincie. De burgemeester laat weten dat de veiligheid in de stad in het geding zou komen.

UPDATE: VOLG HIER HET LIVEBLOG RONDOM HET BOERENPROTEST De boeren zijn van Groningen onderweg naar het Malieveld waar de tractoren van diepladers zouden worden gereden. De bedoeling was om daarna met de tractoren naar het Binnenhof te rijden. Volgens verslaggever Steven Radersma van RTV Noord is donderdagmiddag rond 14.15 uur een dieplader van de boeren met trekkers erop, door de politie van de weg gehaald. De Groningse boeren en hun tractoren op diepladers werden van de snelweg A12 geleid. De politie heeft de stoet naar het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion bij het Prins Clausplein aan de rand van Den Haag gedirigeerd.

'Veiligheid onvoldoende gegarandeerd' In de een verklaring van de burgemeester staat.'De straatjes en pleinen rond het Binnenhof zijn deels autovrij, autoluw en bovendien druk met winkelend en werkend publiek en dagjesmensen. Er lopen ook veel lijnen van het openbaar vervoer. Die situatie leent zich niet voor tientallen rijdende tractoren. De veiligheid en openbare orde kunnen dan onvoldoende worden gegarandeerd. Er dreigen dan ook problemen met het verkeer'. Het aanbod, donderdagochtend, om met de tractoren naar het Malieveld te gaan, waarna de boeren te voet naar het Binnenhof mochten lopen, werd door de demonstranten afgewezen. Ook met het aanbod, dat men een tractor rond het Binnenhof en één bij het hoofdkantoor van Shell kon plaatsen ging de organisatie donderdagochtend niet akkoord.

'Allemaal nette mensen' De agrariërs eisen van Shell dat het olie- en gasbedrijf financiële verantwoordelijkheid neemt voor de bevingsschade door gaswinning. De boeren willen die garanties zwart op wit zien. Shell is voor de helft eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In het weekeinde kwamen berichten naar buiten dat Shell een eerdere aansprakelijkheidsverklaring zou hebben ingetrokken. Het Nederlands-Britse bedrijf haastte zich te verklaren dat het de NAM zal blijven steunen en bereid te zijn daarvoor garanties af te geven. Tekst loopt door na Tweet.



Mede-organisator Milieudefensie vindt het onbegrijpelijk dat de boeren worden tegengehouden. 'Het zijn allemaal nette mensen die gewoon van zich willen laten horen. Het is een soort bangmakerij van de gemeente', aldus een woordvoerster. Mede-organisator Milieudefensie vindt het onbegrijpelijk dat de boeren worden tegengehouden. 'Het zijn allemaal nette mensen die gewoon van zich willen laten horen. Het is een soort bangmakerij van de gemeente', aldus een woordvoerster. Lees hier de hele verklaring van de gemeente Den Haag:

De gemeente Den Haag heeft tot het laatste moment geprobeerd met de organisatoren tot een ordelijke en veilige demonstratie te komen. De organisatie had helaas de gemeente niet vooraf in kennis gesteld van de demonstratie. Dan had in een eerder stadium in overleg tot een goed verloop van het protest gekomen kunnen worden. De gemeente heeft vervolgens zelf contact gezocht met de organisatie. Daarbij zijn verschillende voorstellen gedaan voor een veilig verloop van de demonstratie. Het uitgangpunt van de burgemeester is immers om alle demonstraties zoveel als mogelijk te faciliteren. Maar dat moet uiteraard wel veilig gebeuren. De straatjes en pleinen rond het Binnenhof zijn deels autovrij, autoluw en bovendien druk met winkelend en werkend publiek en dagjesmensen. Er lopen ook veel lijnen van het openbaar vervoer. Die situatie leent zich niet voor tientallen rijdende tractoren. De veiligheid en openbare orde kunnen dan onvoldoende worden gegarandeerd. Er dreigen dan ook problemen met het verkeer. Ondanks het gebrek aan voorbereidingstijd voor gemeente en politie heeft de burgemeester aangeboden dat de tractoren naar het Malieveld mochten komen, waarna de boeren zouden worden gefaciliteerd met een demonstratieve optocht te voet door de Haagse binnenstad. Ook is aangeboden dat men een tractor rond het Binnenhof en een bij het hoofdkantoor van Shell kon plaatsen, zodat op die manier het protest kracht kon worden bijgezet. Helaas is de organisatie hier niet mee akkoord gegaan. Door het ontbreken van heldere afspraken voor een veilig verloop en om wanordelijkheden en verkeerschaos in het centrum van Den Haag te voorkomen is daarom besloten de vrachtwagens met tractoren niet de stad in te laten rijden. De demonstratieve optocht wordt nog steeds wel gefaciliteerd.