Onwel worden vermoedelijk oorzaak van bizarre aanrijding Ravage in de Kempstraat na de aanrijding. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een vermoedelijke onwelwording veroorzaakte woensdagavond de gigantische ravage in Den Haag. Daar reed in de Kempstraat een 47-jarige Hagenaar met zijn wagen in op stilstaande auto's.

Hij reed op een kruising van de Kempstraat toen omstanders zagen dat hij met zijn wagen geparkeerde auto's begon te rammen. 'Ik ging brood halen toen ik de bestuurder die ik ken tegen een auto zag botsen', vertelt een ooggetuige aan Omroep West. 'Hij keek naar me. Volgens mij had hij een hartaanval gekregen. Ik gebaarde hem dat hij zijn handrem moest aantrekken. Maar de auto reed verder en botsten tegen de één na de andere auto in de straat op.' De auto van de bestuurder komt uiteindelijk tot stiltstand. Veertien auto's zijn geraakt. Overal staan auto's met deuken en andere schade schots en scheef op straat. Een aantal auto's zijn door de klap tegen een winkelpui tot stilstand gekomen. Volgens de ooggetuige komt de veroorzaker weer bij kennis en begint hij op straat over te geven.

Hoofd tegen een paal Naast de 47-jarige bestuurder raken drie mensen gewond. Eén van hen raakt gewond omdat hij van schrik wil wegrennen en vervolgens met zijn hoofd tegen een paal botst. Twee gewonden worden naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met de slachtoffers is, is niet bekendgemaakt. De politie laat weten dat de veroorzaker van het bizarre incident vermoedelijk in de auto onwel is geworden. De zaak wordt nog onderzocht.