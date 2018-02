Deel dit artikel:











Teruglezen liveblog: Groningse boeren komen met tractoren aan bij Tweede Kamer Groningse boeren willen de Tweede Kamer in | Foto: Dennis Kranenburg

DEN HAAG - De demonstrerende boeren uit Groningen zijn donderdag aangekomen op het Binnenhof in Den Haag. Ze zijn daar met twee tractoren aangekomen. De bedoeling is dat ze een zitting van de Tweede Kamer over de gaswinning gaan bijwonen. Eerder op de dag werden ze van de A12 gehaald, waarna politieagenten de stoet naar het parkeerterrein van het ADO Den Haag-stadion begeleidden.