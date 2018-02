Deel dit artikel:











Burgemeester Krikke: 'Tientallen tractoren in centrum Den Haag was gewoon te gevaarlijk' De optocht van Groningse boeren met een trekker in de Haagse Binnenstad. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Dat de Groningse boeren donderdag niet met hun tractoren Den Haag in mochten, was uit veiligheidsoverwegingen. Dat zegt burgemeester Pauline Krikke tegenover Omroep West. 'Tientallen tractoren door de binnenstad, dat is gewoon te gevaarlijk.'

De boeren wilden met hun tractoren naar het Binnenhof rijden, maar dat ging Krikke te ver. 'Demonstreren is een grondrecht en ik hecht eraan demonstraties zoveel mogelijk toe te staan. Maar deze demonstratie was niet aangemeld. Toch wilde ik het op enige wijze toestaan.' Daarom is Krikke gaan onderhandelen met de Groningers. 'We hebben een compromis gesloten. Twee tractoren mochten naar de Hofvijver. Ik heb dat eerst telefonisch besproken, maar ik wilde ze ook graag in de ogen kijken. Ik ben naar het Malieveld gegaan en heb het compromis met een handdruk bezegeld.'

Grote, zware dingen De Haagse burgemeester stond erop dat de tientallen Groningse tractoren de binnenstad niet in kwamen. 'Zoveel tractoren in die smalle straatjes met eenrichtingsverkeer kan ik niet toestaan. Tractoren zijn echt een ander soort verkeer. Daar moet je een beetje anders naar kijken.'