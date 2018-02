Hoger beroep in moordzaak Edward Mink uit Den Hoorn gaat niet door

DEN HOORN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het hoger beroep in de zaak van de moord op Edward Mink uit Den Hoorn ingetrokken vanwege gebrek aan bewijs. 'Teleurstellend,' zegt het OM, 'maar zonder bewijs heb je geen zaak.'

De drie verdachten van de moord op de 42-jarige Edward Mink uit Den Hoorn werden in 2015 vrijgesproken. De rechtbank vond dat er niet voldoende bewijs was dat het drietal de 42-jarige eigenaar van een Rijswijkse vogelwinkel had doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie eiste 15 jaar cel tegen alle drie de verdachten. Volgens justitie hebben ze in maart 2014 met z'n drieën Edward Mink doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd omdat verdachte Hamed M. (42) een relatie had met de toenmalige vriendin van Mink, Linda van den B. (41), die ook terecht stond. M. ontkende dat.



Geen wapen, geen getuigen

Er is nooit een vuurwapen gevonden en er zijn geen getuigen van de moord. Het OM ging na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, maar ziet daar bij nader inzien vanaf.