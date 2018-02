Lekkende medewerkster Haagse rechtbank: 'Ik ben bedreigd'

DEN HAAG - Een voormalig medewerkster van de Haagse rechtbank heeft donderdag op een strafzitting in Rotterdam toegegeven dat ze via haar werk informatie uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) heeft gelekt. Ook bekent ze dat ze vervalste faxen vanuit de rechtbank naar drie advocaten verstuurde. De 34-jarige vrouw zegt dat gedwongen werd door een medeverdachte uit Zoetermeer.

Ze was administratief-juridisch medewerkster bij de Haagse rechtbank en had een inlogcode voor de GBA. Volgens het OM verstrekte ze tussen juni 2013 en februari 2015 GBA-gegevens over personen aan de 45-jarige medeverdachte uit Zoetermeer. Ook zou ze een tekstdocument met een verbetervonnis van de rechtbank verduisterd hebben. Deze werd later bij de Zoetermeerse verdachte aangetroffen.

Ook verdenkt het OM de vrouw ervan in 2012 drie vervalste brieven van de rechtbank via de fax naar advocaten gezonden te hebben. Het logo van de rechtbank stond op de brieven. De medeverdachte zou, zo meent het OM, betrokken zijn geweest bij de vervalsing.



In elkaar slaan

Tijdens een zitting bij de rechtbank in Rotterdam, die de zaak behandelt, verklaarde de Haagse vrouw donderdag dat de medeverdachte haar dwong om de GBA-gegevens te verstrekken. 'Hij dreigde een ex-vriend, voor wie ik nog gevoelens had, in elkaar te slaan.' Ook zou hij iets vervelend over haar ouders hebben gezegd.

Uit berichtjes tussen de medewerkster van de rechtbank en de medeverdachte bleek volgens de Rotterdamse rechtbank dat er juist sprake was van een vrolijk contact zonder dreiging. Dat was schone schijn, reageerde de Haagse vrouw. Ze was in werkelijkheid doodsbenauwd. 'Die emotie haal je niet uit de sms'jes.'



'Onder druk gezet'

Ze bestreed dat ze een tekstdocument van de rechtbank had gelekt naar de man uit Zoetermeer. De vervalste faxen aan de drie advocaten had ze wel verstuurd vanuit de rechtbank, maar dat gebeurde volgens haar ook onder dreiging van de Zoetermeerder. 'Ik werd zo onder druk gezet dat ik niet naar de inhoud keek.'

De rechtszaak gaat op 6 april verder. Dan komt ook de medeverdachte uit Zoetermeer aan het woord.

LEES OOK: Kan iedereen zo maar bij alle informatie? Vijf vragen en antwoorden over een lek bij de politie