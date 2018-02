Wethouder Klein: in juni ligt er plan voor daklozenopvang

DEN HAAG - De Haagse wethouder Karsten Klein gaat ervoor zorgen dat er in juni een plan klaarligt om de daklozenopvang in Den Haag te verbeteren. Dat zei hij donderdag in een commissievergadering van de gemeenteraad naar aanleiding van een kritisch rapport van de Rekenkamer. Daarin staat dat de hulp voor dak- en thuislozen ernstig tekortschiet.

Volgens de wethouder komen er nog dit jaar 230 extra woningen bij voor kwetsbare personen. Ook wil hij een uitbreiding van GGZ-teams in de wijk. Daarnaast pleit Klein voor het direct toekennen van een zorgpas om de doorlooptijd van de nachtopvang te versnellen.

Op vragen of er een 24-uursopvang kan komen in plaats van een noodopvang of een doorlopende winteropvang, wil de wethouder nog niet reageren tot hij hier meer onderzoek naar heeft gedaan. Bovendien zei de wethouder dat hij de bevindingen van de rekenkamer wel 'erkent' maar de algemene conclusie van het rapport niet helemaal te onderschrijven.



Vragen

Tijdens de commissievergadering toonde vooral PvdA-fractieleider Martijn Balster zich kritisch op wethouder Klein. Hij vond ook dat de andere coalitiepartijen erg om de hete brij heen draaiden.

Want D66 en CDA pleitten voor een gezamenlijke aanpak omdat het om een 'complex probleem' gaat en onderwerpen als huisvesting en financiële steun, ook in de dossiers van wethouders Joris Wijsmuller (HSP) en Rabin Baldewsingh (PvdA) horen.



Onderzoek

De Haagse Stadspartij, PVV en VVD vroegen om meer informatie voordat er actie wordt ondernomen. De partijen zijn benieuwd naar vergelijkbare onderzoeken in de drie andere grote steden, maar ook naar studies van de Kessler Stichting en het Leger des Heils die in de praktijk de daklozen opvangen.

Twee van de vijf coalitiepartijen zijn nog ontevreden over de antwoorden van Klein. 'Ik heb niet gehoord dat we morgen al iets gaan doen, dit is een teleurstellend debat', aldus Fatima Faïd (HSP). Later deze maand wordt deze kwestie vervolgd in een raadsvergadering.

