'Transfer' tussen moslimpartijen in Den Haag

DEN HAAG - Fractievertegenwoordiger Adeel Mahmood stapt over van de Islam Democraten (ID) naar de politieke partij NIDA. Deze partij doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Mahmood staat op plek twee van de kieslijst van NIDA.

Volgens Mahmood is er geen sprake van wrok richting zijn oude partij ID. 'Ik draag de partij een warm hart toe en ik ben er trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt', legt hij uit. 'Maar het is altijd mijn wens geweest om als partij in verbinding te staan met alle lagen in Den Haag en met name de jongeren. Helaas zag ik op dit punt onvoldoende ontwikkeling bij ID. Vandaar mijn moeilijke beslissing om de partij te verlaten.'

NIDA zat de afgelopen jaren al in de gemeenteraad van Rotterdam. Enkele weken geleden maakte de partij bekend dat er een NIDA 070 is opgericht onder aanvoering van lijsttrekker Cemil Yilmaz.



Stijl

Mahmood: 'Ik geloof in de stijl van NIDA en zie wat ze bereikt hebben in Rotterdam. Het is een brede partij die binding heeft met jongeren. Dat heeft voor mij de doorslag gegeven. Ik voel mij vereerd dat de NIDA-leden mij het vertrouwen heeft gegeven voor de tweede plek op de kieslijst.'

Nummer drie op de kieslijst is Asma Halusi, Mhamed El Makhloufi staat op vier 4 en Jamila Faloun op 5. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart.

