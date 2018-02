Politie vindt grote hoeveelheid wapens in een huis in Zoetermeer

Deel dit artikel:











ZOETERMEER - Een taser, vijf busjes pepperspray, zes airsoftwapens en een geweer met munitie. Agenten hebben in een woning in Zoetermeer een grote hoeveelheid vuurwapens gevonden. Ook in een auto bij het huis lagen wapens.

De politie kwam de eigenaar van de wapens op het spoor, nadat iemand aangifte had gedaan van ernstige bedreigingen. De politie onderzocht de bedreigingen en kwam uit bij een man uit Zoetermeer van 39 jaar. Het was een bekende van de politie. Tijdens een doorzoeking zijn de wapens gevonden. De verdachte zit vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.