West Wekker: lichaam gevonden op Scheveningen en en 'beste Haagse boek' bekend

DEN HAAG - Goedemorgen! Het weekend staat weer voor de deur. Voor je aan de laatste werkdag van de week begint, brengen we je in de West Wekker op de hoogte van het nieuws van afgelopen avond. In de Scheveningse Buitenhaven werd een overleden persoon aangetroffen en in Zoetermeer vond de politie een grote hoeveelheid wapens in een woning.

1. Reuring rond demonstratie Groningse boeren in Den Haag

Een bijzonder gezicht gistermiddag op het Malieveld in Den Haag. Tientallen boeren uit Groningen stonden daar met hun tractor om te protesteren tegen de afhandeling van de aardbevingenschade de noordelijke provincie. Onder politiebegeleiding kwamen de boeren Den Haag binnen en dat viel niet bij iedereen in de smaak.

2. Lichaam gevonden in Scheveningse Buitenhaven

In de Buitenhaven op Scheveningen is donderdagavond een overleden persoon aangetroffen. Het lichaam lag op het strand. Naar de oorzaak van de dood en de identiteit van de persoon doet de politie onderzoek. Het stoffelijk overschot werd rond 21.30 uur gevonden.

3. Politie vindt grote hoeveelheid wapens in een huis in Zoetermeer

Een taser, vijf busjes pepperspray, zes airsoftwapens en een geweer met munitie. Agenten hebben in een woning in Zoetermeer een grote hoeveelheid vuurwapens gevonden. Ook in een auto bij het huis lagen wapens.

4. Gids met '111 plekken in Den Haag' verkozen als beste boek van het jaar

De prijs voor het 'beste Haagse boek van 2017' gaat naar 111 plekken in Den Haag die je gezien moet hebben. Het boek van de Haagse schrijfster Tal Maes kreeg de meeste publieksstemmen en bleef daarmee De heilige Rita van Tommy Wieringa en Je ziet mij nooit meer terug van Sonja Barend net voor. Het prijswinnende boek van Maes is een gids met bekende en minder bekende plekken voor inwoners en bezoekers van Den Haag.

Weer: We krijgen vandaag regelmatig te maken met (winterse) buien. Naast natte sneeuw en hagel is kans op onweer. Tussen de buien door is af en toe ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer vijf graden.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.

Vanavond te gast: ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk.