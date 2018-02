Deel dit artikel:











Raymond van Barneveld begint Premier League met gelijkspel Raymond van Barneveld. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft zijn eerste wedstrijd in de Premier League Darts (PLD) op het nippertje gelijk gespeeld. In Dublin gooide de 50-jarige Hagenaar vooral op 'de dubbels' veel minder dan de in de PDL debuterende Noord-Ier Daryl Gurney: 6-6.