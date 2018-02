IJshockeyers HIJS uit Den Haag werken toe naar bekerfinale

DEN HAAG - Het komt voor de Haagse ijshockeyers van HIJS steeds dichterbij: de bekerfinale. Aanstaande zondag nemen ze op tegen Unis Flyers uit Heerenveen. Met die eindstrijd voor de deur wordt er op de laatste dagen voor het belangrijke duel op het scherpst van de snede getraind.

Bij HIJS zijn ze overtuigd dat ze het verschil kunnen maken. 'Wij zijn fysiek heel erg sterk', noemt Jasper Kick als kracht van HIJS. 'Wij kunnen het elk team moeilijk maken en spelen natuurlijk ook thuis zondag. Met al dat publiek achter ons is dat wel een voordeel. Als wij ons eigen spel spelen, dan kunnen we het Heerenveen heel erg moeilijk gaan maken.'

Voor HIJS-speler Kick zitten er twee bijzondere supporters op de tribune. Abdul en Hussin zijn allebei 18 jaar en gevlucht uit Syrië. Zij worden in het dagelijks leven door hem begeleid. 'Ik werk bij stichting Jeugdformaat en begeleid deze jongens om hun zelfredzaamheid te vergroten. Ik vind het heel prettig om dit soort jongens te helpen, dat merk ik aan mijzelf.'



'Jasper gaat winnen'

Voor Abdul en Hussin is het volgen van ijshockey wel even wennen. 'Het is wel een gevaarlijke sport', vindt Abdul nadat hij een aantal wedstrijden van HIJS gezien heeft. Maar ondanks dat zijn ze wel trots op Jasper. 'Hij kan het echt heel goed. Ik heb er wel vertrouwen in dat Jasper gaat winnen zondag', voegt Hussin eraan toe.

Omroep West is zondag bij de ijshockeyfinale tussen HIJS en Heerenveen. Op de online kanalen is diezelfde dag een samenvatting van het duel te zien.