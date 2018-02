Deel dit artikel:











Onze olympiërs: Yara van Kerkhof, ‘pitbull’ met drie medaillekansen Yara van Kerkhof. (Foto: ANP) Yara van Kerkhof tijdens het EK 2018 in Dresden. (Foto: Orange Pictures) NK 2018: Yara van Kerkhof tussen Avalon Aardom en Lara van Ruijven. (Foto: Orange Pictures)

ZOETERMEER - Nog zeven dagen en dan gaan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea van start met de openingsceremonie. We volgen de negen deelnemers uit onze regio nauwlettend. In aanloop naar Pyeongchang 2018 stellen we elke dag één van onze olympiërs aan je voor. Vandaag: shorttrackster Yara van Kerkhof.

De 27-jarige Zoetermeerse maakt zich op voor haar tweede Olympische Spelen. Vier jaar geleden bleef ze met haar teamgenotes, onder wie haar inmiddels gestopte zus Sanne, op het onderdeel relay (aflossing) steken in de halve finales. Individueel werd ze elfde op de 500 meter, achttiende op de 1000 meter en vijftiende op de 1500 meter. In haar loopbaan werd Van Kerkhof tot nu toe op de relay vijf keer Europees kampioen en behaalde ze in 2011 zilver op het WK. Vorige maand veroverde ze haar enige individuele medaille tijdens een EK: zilver op de 1500 meter. Bovendien kroonde ze zich voor het eerst in acht jaar weer tot Nederlands kampioen shorttrack. Duidelijk doel Dit olympisch toernooi heeft Van Kerkhof, die door bondscoach Jeroen Otter ‘pitbull’ wordt genoemd, drie medaillekansen. Ze komt – evenals Lara van Ruijven uit Den Haag – zowel uit op de 500 en 1000 meter als op de relay. De drievoudig sportvrouw van het jaar in Zoetermeer heeft zichzelf een duidelijk doel gesteld. ‘Ik wil gewoon op het podium komen’, aldus Van Kerkhof tegenover de NOS. ‘En het liefst een gouden medaille. Ik denk dat we zeker met de relay veel kans maken, maar individueel kan het ook. En als je op drie afstanden een kans hebt, dan moet het zeker één keer raak zijn. Toch?’ Schema

Zaterdag 10 februari: 500 meter (kwalificatie) en relay (kwalificatie)

Dinsdag 13 februari: 500 meter (finale, onder voorbehoud)

Dinsdag 20 februari: 1000 meter (kwalificatie) en relay (finale, onder voorbehoud)

Donderdag 22 februari: 1000 meter (finale, onder voorbehoud)

