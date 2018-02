Deel dit artikel:











Onze olympiërs: Patrick Roest kijkt uit naar de 'wedstrijd van zijn leven' Patrick Roest. (Foto: ANP) Patrick Roest op het olympisch kwalificatietoernooi. (Foto: Orange Pictures)

LEKKERKERK - Nog zes dagen en dan gaan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea van start met de openingsceremonie. We volgen de negen deelnemers uit onze regio nauwlettend. In aanloop naar Pyeongchang 2018 stellen we elke dag één van onze olympiërs aan je voor. Vandaag: schaatser Patrick Roest (22).

Voor de Lekkerkerker worden het zijn eerste Spelen. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi plaatste hij zich vorig jaar als derde Nederlander op de 1500 meter. Nagenietend glimt Roest nog steeds van oor tot oor. 'Ik ben erg blij dat ik er mag staan. Maar je bereidt je natuurlijk wel serieus voor op de wedstrijd van je leven', laat hij weten aan Omroep West.

Dat hij een olympisch ticket bemachtigde, kwam voor hem best wel als een verrassing. 'Ik had het niet helemaal verwacht. Het begin van het seizoen was niet zo vlekkeloos verlopen.' Half september brak Roest zijn onderarm en zijn pols bij het skeeleren, doordat hij in botsing met een tractor kwam.

Hoe schat Roest, die

Schema Hoe schat Roest, die reserve is op de ploegenachtervolging , zijn kansen in op de schaatsmijl? 'Dat is lastig te zeggen. De concurrentie piekt natuurlijk allemaal op dit moment. Iedereen wil nu op het podium staan, en dat wil ik natuurlijk ook. Daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Hopelijk kan ik een medaille mee naar huis nemen.' Dinsdag 13 februari: 1500 meter

