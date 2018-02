Deel dit artikel:











Overleden persoon aangetroffen in Waddinxveen Overleden persoon aangetroffen in Waddinxveen. Foto: AS Media

WADDINXVEEN - Op de Oude Dreef in Waddinxveen is vrijdagochtend een overleden persoon aangetroffen. De politie kon nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Ook het Openbaar Ministerie heeft nog geen extra informatie.

Volgens onze verslaggever lag er naast de auto die op de weg staat een defibrillator, waarmee je mensen kan reanimeren.