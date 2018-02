Vrachtwagens botsen bij Ringvaart-Aquaduct op A4, rijstroken tot 12.00 uur dicht

ROELOFARENDSVEEN - De vertraging op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag duurt naar verwachting tot het middaguur. Dat meldt de ANWB. Bij het Ringvaart-Aquaduct zijn twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Er is maar één rijstrook open.

Rond 09.00 uur reed volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat bij het aquaduct een vrachtwagen achterop een andere vrachtwagen. De bestuurder van de achterste truck verloor daardoor de macht over het stuur en botste tegen een vangrail, die vlak voor de pijler van het aquaduct staat.

De traumahelikopter is op de snelweg geland en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De chauffeur van de achterste vrachtwagen is uit zijn wagen bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Automobilisten kunnen omrijden via de A44.