Dit moet je doen om inbraak in je auto te voorkomen

DEN HAAG - Zet het keyless entry-systeem van je auto uit. Dat adviseert de politie. Inbrekers gebruiken dit systeem om zonder braakschade auto's leeg te roven.

Dieven kunnen het signaal van de keyless entry kopiëren als de sleutel in huis ligt. Als ze bij de auto zijn, dan gaat die automatisch van het slot af.

In de Haagse Vogelwijk en in Wassenaar werden de afgelopen weken op die manier in totaal negen auto's opengebroken. Het gaat om de merken BMW en Mercedes. De buit bestaat uit airbags, boordcomputers en navigatiesystemen. De politie gaat extra surveilleren in de Vogelwijk en Wassenaar. Ook worden lokauto's ingezet. De inbraken vonden allemaal plaats tussen 2.00 en 5.00 uur.





