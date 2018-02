Eis: Geldboete na dodelijk ongeval

WADDINXVEEN - Het Openbaar Ministerie eist een geldboete van 1400 euro en intrekking van het rijbewijs van zes maanden waarvan drie voorwaardelijk tegen een 23-jarige man uit Boskoop die in 2015 een dodelijk ongeluk veroorzaakte.

Op het Noordeinde in Waddinxveen kwam in juni 2015 een 47-jarige motorrijder uit Boskoop om het leven toen hij in botsing kwam met de auto waarin de 23-jarige man reed. Volgens het OM werd het zicht van de automobilist gehinderd door grote dobbelstenen die aan de achteruitkijkspiegel in de auto hingen. Volgens zijn advocaat was dit niet het geval.

De 86-jarige moeder van het dodelijk slachtoffer reageerde emotioneel op de eis van het OM. Ze onderbrak de rechter om te zeggen dat de eis van het OM het schandalig is. Ook bij het verlaten van de rechtszaal ging ze tekeer tegen de rechter.De rechter doet op 16 februari uitspraak.