Reünie De Tempel binnen 20 minuten uitverkocht. Geen kaartje? Er is hoop!

Lekker dansen in De Tempel, zo ging dat in september 1990 | Foto: Mieke Schlaman

DEN HAAG - De kaarten voor de reünie van De Tempel waren vrijdagochtend snel weg: binnen twintig minuten was het evenement uitverkocht. 'Ongelofelijk, dat het zo snel is gegaan overvalt mij een beetje', vertelt organisator Coen Bom.

'Dat er veel enthousiasme was hadden we natuurlijk wel door vanwege alle berichtjes die we hebben ontvangen op de sociale media', zegt Bom. 'Maar twintig minuten, die zagen we niet aankomen.'

Volgens Coen is het ook voor het Paard, waar de reünie plaatsvindt, best bijzonder dat de kaartjes zo snel over te toonbank gingen: 'Het Paard liet mij weten dat dit zelf bij DI-RECT niet gelukt is. Dat is toch bijzonder', zegt Coen lachend.



'Je brengt me op een idee'

Hartstikke leuk natuurlijk, dat het evenement zo populair is, maar waarschijnlijk zijn er heel wat mensen teleurgesteld omdat ze naast een kaartje gegrepen hebben. Op de vraag of er daarom een tweede avond komt, reageert Coen eerst twijfelend: 'Ja, ik weet het eigenlijk niet, heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. Dit overvalt me allemaal een beetje. Het is natuurlijk geen Vrienden van Amstel, hè.'

Toch lijkt het dat er uiteindelijk hoop aan de horizon gloort voor degenen die naast de pot hebben gepiest. 'Je breng met eigenlijk wel op een idee', zegt Coen. 'Ik ga even rustig opstarten, het succes van vanochtend verwerken en dan gaan we het er eens over hebben. Als er een tweede avond komt, laten we het jullie zeker weten!'

