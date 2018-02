Deel dit artikel:











Omgekomen man in Waddinxveen is Hagenaar Paul Selier (39) Onderzoek op de Oude Dreef in Waddinxveen | Foto: Omroep West

WADDINXVEEN - De man die vrijdagochtend is overleden na een incident waarbij de politie betrokken was, is de 39-jarige Paul Selier uit Den Haag. Dat heeft zijn familie aan Omroep West bevestigd. Selier was autohandelaar en had een zoon en een dochter.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

De familie is vrijdagochtend door de politie op de hoogte gesteld van de dood van Paul. Hij is overleden op de Dreef in Waddinxveen. Omroep West heeft vrijdag beelden ontvangen van een gewelddadige arrestatie op die plek. Daarop is te zien dat een man in bedwang wordt gehouden door de politie en geslagen wordt door een agent. Het Openbaar Ministerie laat weten onderzoek te doen naar de dood van een man waarbij de politie betrokken is geweest. LEES OOK: Familie omgekomen man Waddinxveen: 'Politie vertelde dat Paul in elkaar zakte tijdens arrestatie' De familie van Paul Selier heeft contact gezocht met Omroep West en laten weten geen bezwaar te hebben tegen publicatie van de beelden van de arrestatie.