Familie omgekomen man Waddinxveen: 'Politie vertelde dat Paul in elkaar zakte tijdens arrestatie'

Een fragment van de videobeelden van het incident in Waddinxveen

WADDINXVEEN - De familie van de man die vrijdag omkwam in Waddinxveen na een politiearrestatie kreeg van de politie te horen dat hij in elkaar zakte tijdens de aanhouding. 'Paul verzette zich tegen zijn arrestatie en zakte in elkaar, dat is ons verteld,' zegt een familielid van de omgekomen Paul Selier uit Den Haag.

De familie is geschokt door de beelden van de arrestatie van Paul Selier en wil dat de onderste steen boven komt. Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op het verhaal van de familie. Het OM bevestigt dat een 39-jarige man is overleden na een incident waarbij de politie betrokken was. Op beelden die Omroep West in handen heeft is te zien dat de man op de Oude Dreef door agenten op de grond in bedwang wordt gehouden en hard wordt geslagen. Familie van het slachtoffer zegt tegen Omroep West dat het om Paul Selier gaat.

Verward op de weg Een ooggetuige vertelt dat Selier rond 5:45 uur verward midden op de weg zat. 'Hij zat op zijn knieën en schreeuwde. Er was een automobilist gestopt en die zat in de auto naar hem te kijken.' De ooggetuige ziet na vijf minuten de politie aankomen. 'Twee agenten stapten uit. Ze riepen dat de man op zijn buik moest gaan liggen. En toen hij dat niet deed gooiden ze hem op de grond.' Vervolgens is de ooggetuige weggereden. 'Toen ik wegging leefde de man nog.' Ook een collega van de getuige heeft Selier rond 5:30 uur op de Oude Dreef gezien. 'Toen zat hij nog in zijn auto, te schreeuwen en hij sloeg op zijn stuur.' LEES OOK: Omgekomen man in Waddinxveen is Hagenaar Paul Selier (39) De familie van Paul Selier heeft contact gezocht met Omroep West en laten weten geen bezwaar te hebben tegen publicatie van de beelden van de arrestatie.