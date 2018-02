Bijen krijgen eigen snelweg in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense wijk Kerk -en Zanen krijgt een bijensnelweg. Dat is een aan een gesloten gebied dat bijen helpt om voldoende voedsel te vinden. De Vereniging voor Natuur -en Milieueducatie (IVN) in Alphen heeft 75.000 euro van de gemeente gekregen om komend voorjaar de snelweg aan te leggen.

De bijensnelweg moet komen in het gebied 'De Groene Vinger' dat nu vanaf de N11 tot aan het centrum van Alphen door de wijk Kerk en Zanen loopt. Er komen allerlei bloemen en planten te staan en dat is voor de bijen toch een stuk waardevoller dan een stuk grasland', zegt Conny Dierdorp van de IVN.

De Alphense bijensnelweg wordt onderdeel van een groter geheel want ook Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn druk bezig om groene gebieden aantrekkelijker te maken voor bijen. De Heineken-fabriek had bijvoorbeeld heel veel gras om de fabriek staan', zegt Jose van der Bas van het IVN. Men kwam erachter dat bloemen eigenlijk veel mooier zijn en dat dat ook beter is voor de biodiversiteit in de natuur.



'Help de bij met meer bloemen in je tuin'

De bij heeft het momenteel moeilijk in Nederland. Studies laten zien dat de bijenpopulatie onder druk staat. En dat is slecht voor de natuur want juist de bijen zorgen voor de kruisbestuiving.

Volgens Van der Bas zijn we te netjes in Nederland, en dat is niet zo goed voor de natuur. 'Mijn advies is ga voor bloemen in plaats van gras of steen in je tuin want we helpen de bijen daarmee.'





