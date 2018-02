Wat weten we nu over de dood van Paul Selier?

WADDINXVEEN - Een 39-jarige man is vrijdagochtend in Waddinxveen overleden na een incident waarbij de politie betrokken was. Omroep West kreeg beelden in handen waarop een gewelddadige arrestatie op de Oude Dreef is te zien. We zetten voor je op een rijtje wat we nu weten over de dood van de man.

Vrijdagochtend even na 7.00 uur werd bekend dat er een persoon was overleden op de Oude Dreef in Waddinxveen. De politie kon op dat moment nog niet meer informatie geven en verwees Omroep West later door naar het Openbaar Ministerie voor de woordvoering.

In de loop van de ochtend ontving Omroep West schokkende beelden, waarop een aanhouding is te zien. Die zijn gemaakt door een scooterrijder die langs de Oude Dreef reed. Er is te zien dat een man door agenten op de grond in bedwang wordt gehouden en hard wordt geslagen.



Rijksrecherche onderzoekt incident

Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat de rijksrecherche onderzoek doet naar het incident in Waddinxveen, waarbij de man om het leven kwam. De politie was daarbij betrokken.



De familie laat aan Omroep West weten dat de dode man, Paul Selier uit Den Haag is. Selier is een 39-jarige autohandelaar die een vrouw, zoon en dochter nalaat. De familie is vrijdagochtend op de hoogte gesteld van de dood van Selier. Volgens de familie kregen ze van de politie te horen dat 'Paul zich verzette tegen zijn arrestatie en toen in elkaar zakte'. De familie is geschokt door de beelden en wil dat de onderste steen bovenkomt. Het OM wil niet reageren op het verhaal van de familie.



Verwarde indruk

Volgens een getuige die Omroep West sprak, zat Selier op de grond naast zijn auto en maakte hij een verwarde indruk. 'Hij zat op zijn knieeën en schreeuwde'. Een andere getuige heeft Selier rond 5.30 uur in zijn auto zien zitten. 'Toen zat hij in zijn auto, te schreeuwen en hij sloeg op zijn stuur.' De politie arriveert volgens de getuigen vijf minuten na de melding. 'Twee agenten stapten uit. Ze riepen dat de man op zijn buik moest gaan liggen. Toen hij dat niet deed gooiden ze hem op de grond.'

Aan het begin van de avond komt het OM met een reactie. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de man op de beelden een 39-jarige man uit Den Haag is. Over de doodsoorzaak kan het OM pas wat zeggen na sectie op het lichaam. Volgens het OM zijn de agenten getuigen, geen verdachten. 'Het onderzoek is in volle gang en vergt tijd'. Een van de getuigen laat vrijdagavond aan Omroep West weten inmiddels met de Rijksrecherche te hebben gesproken.



De familie van Paul Selier heeft contact gezocht met Omroep West en laten weten geen bezwaar te hebben tegen publicatie van de beelden van de arrestatie.