Katwijk maakt haast met opvolging Dick Schreuder

KATWIJK - De sollicitaties voor de opvolging van Dick Schreuder als trainer van Katwijk stromen binnen. 'In een paar dagen tijd hebben zich maarliefst twaalf trainers gemeld voor de vacante functie', zegt technisch directeur Cees Bruinink. 'We staan er dus goed op, en we hopen komende weken meer bekend te kunnen maken over de opvolging'.

Na het vertrek van Schreuder naar Philadelphia Union in de Amerikaanse MSL, worden zijn taken tijdelijk overgenomen door de twee assistenten Johan Plat en Patrick Heijmans. 'We hebben van de KNVB vijf weekenden dispensatie gekregen om met dit duo aan de slag te gaan', zegt Bruinink, 'maar dit is zeker geen optie voor de lange termijn'.

Cees Bruinink beschikt zelf wel over de nodige papieren en zou dus zelf ook voor de groep kunnen gaan staan. 'Dat gaat niet gebeuren. Ik ben blij met mijn huidige rol en ga niet meer op het veld staan. Natuurlijk ben ik achter de schermen wel beschikbaar voor advies of om te klankborden'.



Rest van het seizoen

Bruinink laat nog open of de trainersvacature tijdelijk, tot het einde van het seizoen wordt ingevuld, of dat er direct een trainer voor langere termijn wordt aangesteld. 'In eerste instantie willen we iemand benoemen voor de rest van het seizoen en dan de komende maanden beoordelen of we met dezelfde persoon doorgaan, of dat we toch op zoek moeten gaan naar een ander'.