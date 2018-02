Deel dit artikel:











ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk te gast in TV West Sport ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Volgende week is-ie precies een jaar trainer van ADO Den Haag, Fons Groenendijk. ADO staat keurig negende in de eredivisie en híj is daar mede voor verantwoordelijk. Na z'n komst is het bergopwaarts gegaan met de club. Spelers leven op en komen weer graag naar de club, punten worden gepakt en de rust is terug bij de club.

Groenendijk is vrijdag te gast in TV West Sport. Daarin blikt hij terug op het afgelopen jaar, maar ook vooruit op de wedstrijden die dit seizoen nog gaan komen. Verder komt ook zijn band met de spelers ter sprake. Als Ricardo Kishna hem moet omschrijven, dan noemt hij Groenendijk een 'vader-figuur'. Bekijk de hele uitzending met Groenendijk hieronder.

