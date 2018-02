Voorbeschouwing Heracles – ADO: Kuipers vervangt geschorste Meijers

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Aaron Meijers wordt in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo vervangen door Bas Kuipers. De aanvoerder van de Haagse club zit een schorsing uit. Het wordt voor de 23-jarige Kuipers zijn derde optreden in het shirt van ADO Den Haag.

Vermoedelijke opstelling:

Aaron Meijers zit tegen Heracles Almelo een schorsing uit en wordt vervangen door Bas Kuipers. Sheraldo Becker heeft de laatste dagen last van een enkelblessure en daardoor een twijfelgeval voor de ontmoeting met Heracles. Afgaande op de laatste training gaat de buitenspeler de wedstrijd halen.

‘Heracles is een ploeg die het met name thuis goed doet. Uit pakken ze nauwelijks punten. Daarnaast beschikken zij over een goede selectie. Ik ben benieuwd hoe wij reageren na de nederlaag tegen Feyenoord. We hebben daar de kansen niet benut.’

Vorig seizoen:

ADO Den Haag verloor vorig seizoen in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie met 4-1 van Heracles Almelo. De druk was toen al volledig van de ketel bij de selectie van Groenendijk, die zich een week eerder wist veilig te spelen.

De laatste Haagse overwinning in Almelo dateert van 10 maart 2012. ADO Den Haag won onder leiding van Maurice Steijn met 2-0 van Heracles. De doelpunten kwamen op naam van Jens Toornstra en Charlton Vicento.

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en ADO Den Haag is live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via Facebook, Twitter en Instagram is de wedstrijd te volgen.