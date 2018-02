Hagenaar meldt zich bij politie in verband met dood Rotterdammer

DEN HAAG - Een 37-jarige man uit Den Haag is opgepakt in het onderzoek naar de dood van Rotterdammer Jip Jurg (32). De Hagenaar meldde zich samen met een 37-jarige Rotterdammer vrijdag op het politiebureau.

Drie man zitten nu vast in deze zaak. De drie waren werkzaam als beveiligers bij een feest vorige week in de Rotterdamse Schouwburg. Jurg was in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken bij een vechtpartij bij de schouwburg. Na het incident is hij met een taxi naar huis gegaan. Zondag werd hij dood gevonden in zijn woning. Hij bleek inwendig letsel te hebben.

De betrokkenheid van de drie bij de dood van Jurg wordt nu onderzocht. De politie zoekt nog naar getuigen die de vechtpartij hebben gezien.