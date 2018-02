Reactie OM op dood arrestant Paul Selier

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de arrestant op de beelden van Omroep West een 39-jarige man uit Den Haag is. Maar het OM zegt dat er pas na sectie op het lichaam van de Hagenaar duidelijkheid komt over de doodsoorzaak. Het OM zegt verder terughoudend te zijn met het geven van verdere informatie. Volgens het OM zijn de agenten getuigen en geen verdachten.

'Rond 6.00 uur vanmorgen kreeg de politie een melding over een verwarde man op de openbare weg. Er werd een ambulance gebeld, vervolgens probeerde de politie in te grijpen', aldus het OM. Een ooggetuige meldde eerder al aan Omroep West dat het slachtoffer verward midden op de weg zat. Het gaat om Hagenaar Paul Selier.

Het OM zegt dat het onderzoek naar het incident 'in volle gang is en tijd vergt'. 'Het filmpje dat inmiddels in de pers is verschenen, waarop 35 seconden van het incident zijn te zien, wordt daarbij meegewogen. De man is komen te overlijden. Op welk moment dit precies is gebeurd en wat de doodsoorzaak is, wordt ook onderzocht.'

LEES OOK: