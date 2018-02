Cassière verdacht van achterover drukken 71.000 euro

GOUDA - Een 24-jarige ex-cassière van een Plus supermarkt in Gouda wordt ervan verdacht 71.000 euro achterover gedrukt te hebben van het winkelbedrijf. Het OM wil het bedrag terugvorderen van de voormalige medewerkster van het Goudse filiaal.

De vrouw werkte van begin 2014 tot begin 2016 bij de Plus supermarkt aan de Constantijn Huygenstraat in Gouda. Twee jaar geleden werd de vrouw ontslagen nadat een particulier recherchebureau had geconstateerd dat ze fraude zou hebben gepleegd. Tijdens een pro forma zitting bij de Haagse rechtbank maakt de officier vrijdag bekend dat de vrouw een bedrag van 71.000 euro achterover gedrukt heeft. 'Het gaat om een fors bedrag.'

De vrouw zat achter de kassa en ook achter de servicebalie. Ze zou vooral gesjoemeld hebben met staatsloten en loterijformulieren. Ook lichtte ze de Plus op, aldus de officier van justitie, door fraude met cadeaukaarten, die klanten konden gebruiken voor aankopen bij de Mediamarkt en de Bijenkorf.



Niet op de zitting

De voormalige medewerkster was vrijdag niet op de zitting. Ze heeft de oplichting gedeeltelijk bekend. Haar advocate suggereerde tijdens de zitting dat andere Plus-medewerkers misschien ook verantwoordelijk zijn voor het verdwenen geld. In de tijd dat de 24-jarige op straat werd gezet, zou ook iemand anders ontslagen zijn in verband met diefstal.

Volgens de raadsvrouw was de kassa voor veel medewerkers van de Plus supermarkt vrij toegankelijk. 'Die werd door elkaar gebruikt.' De rechtbank besloot vrijdag dat er nog twee getuigen ondervraagd moeten worden over de gang van zaken bij de supermarkt. Mogelijk kunnen ze een verklaring geven voor de kasverschillen in de boekhouding van het Goudse filiaal. De rechtszaak wordt binnen enkele maanden hervat.

