Haase kan stunt De Bakker geen vervolg geven

DEN HAAG - Robin Haase heeft de tweede partij van Nederland in het Daviscupduel met Frankrijk verloren. Richard Gasquet was in vier sets (6-4 7-6 3-6 7-5) te sterk voor de Hagenaar en voorkwam daarmee dat Nederland de eerste dag zou afsluiten met een 2-0-voorsprong.

Eerder op de dag had Thiemo de Bakker voor een stunt gezorgd door Adrian Mannarino in drie sets te verslaan: 7-6 6-3 6-3. De Westlander, die dit kalenderjaar slechts twee partijen had gespeeld op een klein toernooi, is de nummer 369 van de wereld, Mannarino staat 25ste.

Zaterdag volgt het dubbelspel, op de slotdag van het duel uit de eerste ronde van de wereldgroep zijn er twee enkelpartijen.



Klein verschil

Haase trof met Gasquet de nummer 33 van de wereld. De Hagenaar staat negen plaatsen lager. Ook op het hardcourt van Albertville was het verschil tussen beide spelers klein. Een breakpoint in de negende game was genoeg voor Gasquet om de eerste set te pakken. In de tweede moest er een tiebreak aan te pas komen, met 7-3 gewonnen door Gasquet. Haase brak de opslag van de Fransman in de derde set al in de derde game en herhaalde dat bij een 5-3-voorsprong. Ook de vierde set leek op een tiebreak af te stevenen tot Gasquet in de elfde game een breakkans benutte. Haase verzuimde vervolgens een van de twee breakpunten te verzilveren waarna Gasquet de geschrokken titelverdediger op 1-1 kon zetten.