OM eist 5,5 jaar cel voor woningoverval

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist vijfenhalf half jaar gevangenisstraf tegen twee mannen voor een woningoverval in de Fraeylemastraat in Den Haag op 17 mei 2017. De verdachten zijn opgepakt na het vertonen van camerabeelden op Team West. Bij de overval is de 17-jarige bewoner bedreigd. De buit bestond uit 8200 euro, gouden muntstukken en een Iphone.

Op de beelden is te zien hoe een man met een rood petje op en in trainingspak de deur van de woning opent met een sleutel. Hij laat die op een kier staan en later komt er een tweede stevig gebouwde man binnen. Deze is niet herkenbaar. Een kwartier later glippen beide mannen naar buiten, een van hen draagt een witte plastic tas.

Op de rechtzitting van vrijdag 2 februari is te horen wat zich binnen heeft afgespeeld. De zoon des huizes werd wakker van gestommel en heeft een van de insluipers nog van de trap geduwd. De 17-jarige jongen werd daarop meegesleurd naar de slaapkamer en kreeg een broek op zijn hoofd. Daarna is hij in de badkamer opgesloten. 'Blijf rustig of ik maak je dood', werd hem te verstaan gegeven.



Loopje

Volgens het Openbaar Ministerie is er voldoende bewijs dat Hagenaars Mohammed H. (24) en Nasreddine el A (22) de daders zijn van deze overval. Ze zijn in juli vorig jaar opgepakt. Hun namen zijn genoemd door bellers van Meld Misdaad Anoniem na de uitzending op Team West van 13 juni. Verder herkende een agent Mohammed van een foto en zou volgens een andere politieman het loopje en postuur duidelijk van de medeverdachte zijn. Aan de hand van gegevens van de mobiele telefoons

heeft het OM vastgesteld dat beide mannen die ochtend in de buurt van het plaats delict waren.

De mannen ontkennen dat ze iets met de overval te maken hebben. Maar de officier van justitie denkt dat beiden geraffineerd te werk zijn gegaan volgens een vooropgezet plan. Zij hebben ‘s nachts de omgeving verkend en sloegen toe toen de vader van huis was vertrokken. Eis: 5,5 jaar celstraf en de betaling van 1700 euro smartengeld aan de jonge bewoner die nog steeds last heeft van nachtmerries.





Anonieme meldingen

De advocaten voeren aan dat anonieme meldingen niet mogen worden gebruikt als bewijs, omdat ze onbetrouwbaar zijn. Verder zou de herkenning niet kloppen. 'Die man op de beelden heeft een Michael Jackson neus'. Heeft mijn cliënt dan soms botox gebruikt”, stelt advocate Groenendijk. Verder is er een ‘hocus pocus’ met de auto volgens de advocaat. Hoe kan het dat de wagen niet op beelden van de A4 staat? De mannen hadden toch over die weg moeten rijden om bij de bewuste woning te komen.

De rechtbank doet 16 februari uitspraak.