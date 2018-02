Samantha Steenwijk brengt vader aan het huilen

DEN HAAG - 'Papa, ik lijk steeds meer op jou.' Dat zong Samantha Steenwijk terwijl ze haar vader aankeek tijdens de liveshow van The Voice of Holland. Haar vader hield het niet droog en ook de Haagse zangeres kon haar emoties moeilijk onder controle houden.

Steenwijk koos voor het nummer Papa van Stef Bos omdat ze 'een hele goed band' met haar vader heeft. Voor haar vader was het een verrassing, want Steenwijk had gezegd dat ze iets anders zou gaan zingen. 'Heb je niet van terug hè, ouwe', zei ze nadat ze het nummer had gezongen en moeite had haar tranen te bedwingen.

Ook haar coach Sanne Hans liet haar tranen de vrije loop en gaf Samantha een 10. Waylon 'was geraakt' door de manier waarop Steenwijk het nummer van Stef Bos zong en ook Ali B vond het oprecht gezongen. De twee gaven een 8,5 en een 9. Anouk was wat minder gegrepen door het nummer. 'Maar dat is ook niet zo gek, want ik ken mijn vader niet', zei de Haagse zangeres.



Naar halve finale

Het publiek thuis gaf Steenwijk een 8,57 waardoor ze met een totaal van 17,45 tot de beste vier van deze liveshow behoorde en door is naar de halve finale van het RTL-programma.





