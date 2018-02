'Te vroeg voor conclusies over dood Paul Selier op basis van filmpje'

WADDINXVEEN - Het is te vroeg om conclusies te trekken enkel op basis van het filmpje van de arrestatie van Paul Selier in Waddinxveen. Dat zegt politiewetenschapper Jaap Timmer in het NOS Radio 1 Journaal.

Timmer, die verbonden is aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, benadrukt dat het gaat om een fragment van 35 seconden en dat er daarvoor en daarna nog van alles gebeurd kan zijn. 'Als we met z'n allen willen dat dit goed en zorgvuldig wordt onderzocht en gewogen, moeten we niet ongeduldig zijn en binnen een paar uur na zo'n incident een oordeel willen vellen.' Timmer sluit niet uit dat er meer beelden zijn, mogelijk van camera's in de omgeving of zelfs via zogeheten bodycams van de politie.

Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bekend dat de politie een melding had gekregen over een verwarde man op de Oude Dreef. Daarna is een ambulance gebeld en zijn agenten gestuurd. In de loop van de ochtend ontving Omroep West schokkende beelden, waarop een aanhouding is te zien. Die zijn gemaakt door een scooterrijder die langs de Oude Dreef reed. Op de beelden is te zien dat een man door agenten op de grond in bedwang wordt gehouden en hard wordt geslagen.



Worsteling

Timmer heeft de beelden ook gezien en constateert dat de linkerarm van de man onder controle is. 'De worsteling gaat om de rechterarm of -hand. Mogelijk dat die agenten denken dat hij daar iets in heeft dat kwaad kan.'

'Alle geweld ziet er altijd vervelend uit', vervolgt Timmer. 'Dat is niet een grond om te zeggen dat dit niet goed is, dat kun je pas zeggen als je meer weet. Wat heeft die man gedaan, wat heeft hij geroepen? Als iemand zich blijft verzetten tegen zijn aanhouding, en zich niet overgeeft, dan moet je iets. Of dit dan geschikt en gepast is, dat is nu precies ter beoordeling. Maar het is niet gezegd dat die klappen zijn overlijden hebben veroorzaakt. Van een paar klappen op je borst of waar dan ook ga je niet dood.'



Onderzoek

Het overlijden van de 39-jarige Hagenaar wordt onderzocht door de rijksrecherche, onder leiding van het OM. Er zal sectie worden verricht op het lichaam. In een verklaring schreef het OM gisteren dat niet duidelijk is op welk moment de man is komen te overlijden. De familie is vrijdagochtend op de hoogte gesteld van de dood van Selier.

