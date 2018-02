IJsclubs zijn klaar voor winterse week: weilanden onder water gezet

REGIO - IJsclubs in de regio maken zich op voor een winterse week waarin de kans groot is dat er geschaatst kan worden op natuurijs. Zo wordt zaterdag in Haastrecht de Jan Fraaijland IJsbaan klaargemaakt. Het weiland wordt onder water gezet en ook worden er lampen aangebracht.

IJsclub Hard Gaat-ie de Lier begint zondag met het in gereedheid brengen van de banen. De ijsclub was de laatste jaren vaak de eerste in Zuid-Holland waar geschaatst kon worden. Als het moet gaat daar de baan al heel vroeg in de ochtend open. Zodra er 4 tot 5 cm ijs is, gaat de baan open. Ook bij de ijsclub in Voorschoten is het weiland onder water gezet. Op de webcam is te zien dat daar de eendjes nog vrolijk in het water zwemmen.

De ijsmeesters van alle clubs volgen nauwlettend de weersverwachting. De voorspelling is dat er woensdag voor het eerst geschaatst kan worden op opgespoten banen. Komende nachten vriest het licht en vanaf dinsdagnacht kan het 3 tot 8 graden vriezen, meldt weeronline.nl. Op open water is het ijs dan nog veel te zwak om op te schaatsen.