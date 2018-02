Deel dit artikel:











Columnist Youp van 't Hek fileert Wassenaarse oud-burgemeester Hoekema Oud-burgemeester van Wassenaar Jan Hoekema | Foto: ANP

WASSENAAR - Jan Hoekema, oud-burgemeester van Wassenaar, krijgt er zaterdag flink van langs van columnist Youp van 't Hek in NRC Handelsblad. Hoekema, die in december 2016 na aan vertrouwensbreuk afscheid nam van de Wassenaarse gemeenteraad, ligt onder vuur vanwege een controversiële uitkering, die in strijd bleek met de wet.

Volgens Van 't Hek moet Hoekema zich kapot schamen: 'Deze burgemeester had met zijn opvolger Charlie Aptroot bekokstoofd dat hij totaal illegaal zijn volledige salaris behield. En meneer en mevrouw Hoekema mochten in de ambtswoning van de kakkersenclave blijven wonen.' In de column krijgt niet alleen Hoekema ervan langs, maar ook zijn echtgenote, PvdA-senator Marleen Barth. 'Voor die villa van twee miljoen betaalde dit inhalige echtpaar al jaren een studentenhuur van veertienhonderd euro. En Marleentje heeft met haar mailtjes geprobeerd om daar vierhonderd euro vanaf te zeuren. Reken even mee: zij heeft een vol salaris als Eerste Kamerlid plus een zootje goed betaalde bijbeunfuncties, hij heeft een onwettelijk veiliggesteld burgemeestersinkomen en dan dit soort mailtjes. Gênanter kan het deze eeuw niet meer worden.' Toch heeft Van 't Hek een oplossing voor D66'er Hoekema bedacht: 'Als ik Hoekema was zou ik voorman Alexander Pechtold eens bellen. Misschien heeft die nog wel een flatje.'

Onwettig Hoekema kreeg de uitkering, die bedoeld was om zijn salaris tien maanden lang van 80 procent naar 100 procent aan te vullen tot aan zijn AOW, toen hij vertrok als burgemeester van Wassenaar. De uitkering bleek in strijd met de Gemeentewet. Intussen heeft Hoekema, die na vragen van NRC is 'gaan nadenken', aangekondigd dat hij bijna achttienduizend euro gaat terugstorten. Na zijn vertrek uit Wassenaar werd Hoekema waarnemend burgemeester van Aa en Hunze (Drenthe), tegenwoordig vervult hij die functie in Langedijk (Noord-Holland). LEES OOK: Nieuw optrekje nodig? In Wassenaar woon je voor 2 miljoen als een burgemeester