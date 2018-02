Duizenden kilometers in oude barrels: Carbage Run gaat maandag van start

WASSENAAR - In twee oude barrels, vijfduizend kilometer door Oost-Europa rijden voor het goede doel. Zes Wassenaarse vrienden vertrekken maandag om deel te nemen aan de zogeheten Winter Carbage Run. Naast dat ze een hoop plezier maken, willen de vrienden ook een flink geldbedrag inzamelen voor het Hospice Wassenaar.

Maar wat is de Winter Carbage Run eigenlijk? Vijf vragen:

1. Hoe kan je meedoen?

Je moet een auto op de kop zien te tikken waarvan de dagwaarde niet hoger mag zijn dan 500 euro. Ook moet de auto uit bouwjaar 1999 zijn of eerder. En als je dat lukt dan ben je er nog niet. Omdat er meer aanmeldingen zijn dan starbewijzen, kiest de organisatie op basis van loting de deelnemers uit.

2. Is de snelste de winnaar?

The Carbage Run gaat niet om tijd of snelheid. Elke dag krijgt het team dat uit twee personen bestaat uitdagende en gekke opdrachten mee die ervoor zorgen. Met deze opdrachten worden ounten verdiend en het team met de meeste punten is de winnaar. Daarnaast is er een prijs voor het team met de meest originele auto.

3. Wat als een deelnemer pech krijgt?

Het is voor alle deelnemers verplicht om te stoppen als je een andere deelnemer langs de kant ziet staan met pech. Zo helpt iedereen elkaar. En het gereedschap en de kennis van een ander kan je net helpen om je auto weer op de weg te krijgen.

4. Zijn er meer edities van de Carbage Run?

Het is de zevende keer dat de Winter Carbage Run wordt gehouden. Dit jaar is de start voor het eerst niet in Nederland, maar in München. Maandag is het vertrek. De finish is in Bratislava (Slowakije)

Er is ook een Zomer Editie, die wordt gehouden van 2 t/m 6 juli 2018. En als je rijbewijs hebt dan is er de Brommer editie, die start dit jaar in Hoek van Holland op 26 augustus.

5. Mag je ook een sponsor hebben?

Dat mag, de meeste deelnemers halen op die manier geld op voor een goed doel. De deelnemers uit Wassenaar zijn daar een voorbeeld van. Ze zamelen geld in voor het Hospice in Wassenaar.