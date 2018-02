Deel dit artikel:











Man (22) ernstig mishandeld in Gouda Foto: ANP

GOUDA - Een 22-jarige man uit Gouda is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig mishandeld in zijn woonplaats. Zijn vrienden konden niet voorkomen dat de man door onbekende jongens werd geslagen met een scherp voorwerp. De Gouwenaar is in het ziekenhuis opgenomen.

Daar vertelde de 22-jarige man aan de politie dat hij ter hoogte van het Kikkerpad op de Bloemendaalsweg fietste. Daar kwam hij twee vrienden tegen. Toen hij met hen een praatje maakte, werd hij aangevallen door twee onbekende jongens. Hij werd daarbij geslagen met een scherp voorwerp. Een van zijn vrienden greep in, maar ook hij werd geslagen. Hij raakte daarbij niet gewond. De aanvallers gooiden de fiets in het water en gingen er vandoor. Zijn vrienden brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Daar werd de politie ingeschakeld. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben.