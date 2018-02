Deel dit artikel:











Autodieven slaan opnieuw toe: BMW doelwit van auto-inbraak Opnieuw was een BMW doelwit van autodieven (Foto: Politie Wassenaar)

WASSENAAR - Opnieuw is een BMW het doelwit geweest van autodieven. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een auto op de Prinses Marielaan in Wassenaar opengebroken, zo laat de politie weten.

De auto-inbrekers namen het stuur (inclusief airbag) en het navigatiesysteem mee. De afgelopen weken was het al vaker raak: maar liefst negen auto's werden in Den Haag en Wassenaar in korte tijd opengebroken. Daarbij laten de boeven meestal geen braakschade achter. Vaak gaat het de autodieven om airbags, boordcomputers en navigatiesystemen. De politie adviseert eigenaren van de auto's om hun keyless entry-systeem uit te schakelen. Specifiek wordt automobilisten met een BMW aangeraden om goed op te passen voor autodieven. LEES OOK: Dit moet je doen om inbraak in je auto te voorkomen